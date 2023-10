Ghostrunner 2, trailer di lancio: il gioco è disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox

Ghostrunner 2 è disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da One More Level e 505 Games, in cui ritroviamo l'inarrestabile Jack dopo gli eventi del primo episodio.

I voti positivi assegnati a Ghostrunner 2 dalla stampa internazionale confermano la qualità di un sequel che si svolge un anno dopo l'episodio originale: uscito vittorioso dalla sua missione presso la Dharma Tower, Jack si trova ad affrontare una pericolosa setta che adora l'intelligenza artificiale.