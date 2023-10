Xbox: l'aggiornamento di ottobre comincia ad essere disponibile, vediamo le novità

Microsoft sta effettuando il rollout dell'aggiornamento di ottobre per il software di sistema di Xbox, dunque l'update potrebbe essere disponibile da un momento all'altro sulle console anche dalle nostre parti, riguardante Xbox Series X|S e Xbox One.

L'update al firmware di ottobre comprende alcune novità principali come caratteristiche applicate al sistema operativo, alcune delle quali erano già state anticipate in precedenza e testate dai vari alpha ring del programma Xbox Insider.

Tra le principali novità troviamo la possibilità di mappare i tasti dei controller come quelli di una tastiera: questa opzione si applica all'app di gestione degli accessori e consente di assegnare vari valori ai tasti di Xbox Elite Wireless Controller e Xbox Adaptive Controller.

In sostanza, con questa opzione è possibile assegnare a ogni tasto dei controller in questione un valore diverso, in modo da poterli utilizzare come delle sorte di tastiere. Al momento l'opzione sembra riguardare solo i controller Elite e gli Adaptive.