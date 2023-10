Marvel's Spider-Man 2, vendite digitali molto forti in UK: vicino a God of War Ragnarok

Le vendite digitali di Marvel's Spider-Man 2 sono state molto forti in UK, al punto da spingere il titolo di Insomniac Games fino a sfiorare i risultati di God of War Ragnarok e del primo Marvel' Spider-Man.

Lo ha rivelato Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz, subito dopo aver ammesso un errore non da poco in merito al lancio di Marvel's Spider-Man 2, che a quanto pare non è stato il migliore dell'anno su PS5.

"Vendite digitali molto forti per Marvel's Spider-Man 2 in UK", ha scritto Dring. "Potrò dirvi di più solo il mese prossimo, ma il gioco si è avvicinato molto a God of War Ragnarok e all'originale Marvel's Spider-Man."