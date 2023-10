Marvel's Spider-Man 2 non è più il miglior lancio PS5 dell'anno in UK, c'era un errore nei dati

Chris Doing, editor di GamesIndustry.biz, ha riferito in un messaggio su X che c'era un errore nei dati pubblicati qualche giorno fa sulla classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito per quanto riguarda Marvel's Spider-Man 2, il quale non risulta più il miglior lancio dell'anno su PS5 come era stato riportato in precedenza.

La testata britannica ha corretto parte dell'articolo originale in base ai nuovi dati corretti. A quanto pare, GfK, la compagnia di analisi che si occupa di raccogliere i numeri, ha praticamente calcolato per sbaglio il doppio delle copie effettive per Marvel's Spider-Man 2, risultando in un numero decisamente lontano dalla realtà.

In ogni caso, la classifica non cambia perché Marvel's Spider-Man 2 ha comunque venduto più di Super Mario Bros. Wonder nel Regno Unito al lancio, posizionandosi comunque in prima posizione, ma cambiano i dati sul piano assoluto.