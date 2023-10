Alan Wake 2, Spider-Man 2, Baldur's Gate 3, Zelda, Starfield e Mario Wonder: chi sarà il GOTY 2023?

Ci mancava solo Alan Wake 2: il gioiellino di Remedy Entertainment si aggiunge ai vari Marvel's Spider-Man 2, Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Starfield e Super Mario Bros. Wonder nel comporre l'ampia lista dei giochi che si contenderanno il titolo di Game of the Year 2023.

Insomma, stavolta sarà dura scegliere chi premiare, ma diciamolo: ce ne fossero di problemi del genere. L'anno che sta per concludersi è stato il frutto dei tanti rinvii e delle difficoltà legate alla pandemia verificatisi in precedenza, dodici mesi pieni zeppi di produzioni di qualità.

Un calendario talmente fitto e prestigioso da costringere diversi publisher a rimandare i propri titoli al 2024, come accaduto ad esempio al remake di Alone in the Dark, all'interessante Banishers: Ghosts of New Eden e al nuovo capitolo della saga di picchiaduro Bandai Namco, Tekken 8.