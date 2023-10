Samsung Galaxy S23 violato dagli hacker due volte in un giorno

Toronto, Canada: abili pirati informatici si sfidano a sfruttare le vulnerabilità zero-day per ottenere il pieno controllo dei dispositivi.

Si tratta di Pwn2Own, competizione organizzata dalla Zero Day Initiative di Trend Micro, banco di prova interessante per le capacità degli hacker di tutto il mondo nel rilevare e sfruttare debolezze non ancora conosciute nei dispositivi tecnologici più diffusi. Sembra proprio che Galaxy S23 non sia come una cassaforte contro i tentativi di penetrazione informatica, dato che è stato oggetto di due violazioni nel primo giorno di contest. Il primo exploit è stato trovato a partire da un elenco consentito di input menzionato dalla competizione, mentre il secondo gruppo è riuscito a sfruttare la tecnica di convalida degli input di Galaxy S23.

Hacker all'arrembaggio Samsung Galaxy S23 è l'ultmo flagship della casa sudcoreana Con l'aiuto di una convalida impropria degli input, gli hacker sono riusciti a ingannare un'app e quindi eseguire un codice maligno ottenendo il controllo delle risorse dello smartphone.

Le regole del concorso stabiliscono il raggio di manovra dei partecipanti, ciò vuol dire che i passaggi necessari a compromettere il dispositivo sono stati eseguiti mediante navigazione su browser predefinito per il bersaglio, utilizzando NFC, Wi-Fi o Bluetooth. Il dispositivo deve inoltre essere in esecuzione sulla versione software più recente e con l'ultima patch di sicurezza: nel caso di Galaxy S23 non è stato possibile usare One UI 6.0 di prossima uscita. Il team Pentest Limited è stato il primo a bucare Galaxy S23, sfruttando una debolezza nella validazione degli input per eseguire codice arbitrario ottenendo il controllo totale del dispositivo.

Per questa impresa, hanno ricevuto un premio di 50.000 dollari. Successivamente, il team STAR Labs SG ha anch'esso avuto successo sfruttando un vulnerabilità simile per compromettere lo stesso modello di smartphone, guadagnandosi un premio di 25.000 dollari.