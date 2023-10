Threads: Zuckerberg vuole un miliardo di utenti entro pochi anni

Il patron di Instagram e Facebook ha altresì prospettato che, confidando in andamenti di crescita progressivi, Threads potrebbe raggiungere il notevole traguardo di un miliardo di utenti nei prossimi anni . Questa cifra riveste un'importanza particolare se si considera che il servizio Threads non è ancora fruibile in Europa.

In occasione della presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre del 2023, Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha comunicato che Threads, la piattaforma basata su testo associata ad Instagram , conta un numero di utenti mensili che si attesta poco al di sotto dei cento milioni. Tale risultato, si è manifestato in modo congruente con i dati prodotti nelle prime settimane di lancio del servizio .

È importante notare, tuttavia, che il numero di utenti attivi mensilmente potrebbe non costituire il migliore indicatore di coinvolgimento su Threads. Ciò perché anche le persone che aprono l'applicazione o il sito web occasionalmente sono conteggiati come "attivi". Threads ha registrato un notevole incremento degli iscritti nel corso di una settimana, ma da allora ha costantemente visto una diminuzione dei numeri.

Elon Musk ha espresso una certa preoccupazione in merito a Threads, arrivando a minacciare azioni legali nei confronti di Meta , citando l'assunzione di ex dipendenti provenienti da "X".

L'obiettivo delineato con Threads è di sviluppare un'applicazione improntata su un approccio più positivo rispetto alla concorrenza identificata in "X", l'ormai ex Twitter.

Elon Musk sorride all'orizzonte

Zuckerberg e Musk, gli uomini dietro Threads e X, vicendevolmente competitor

La sfida che si pone davanti a Threads consiste nell'incrementare il livello di coinvolgimento e nella crescita della comunità.

A titolo di confronto, X può vantare una base di quasi 550 milioni di utenti attivi al mese, secondo Elon Musk, e approssimativamente 245 milioni di utenti attivi giornalieri, secondo quanto dichiarato da Linda Yaccarino, CEO della piattaforma.

Un'analisi condotta da Jeremy Goldman, esperto di Insider Intelligence, ha evidenziato che la piattaforma di Meta ha invece registrato un decremento di quasi cinque volte rispetto alla sua fase di lancio, avvenuto nel luglio precedente, andando in contrasto con la visione ottimistica di Zuckerberg.

Attualmente, non si dispone di informazioni dettagliate riguardo al lancio di Threads in Europa.

Sebbene siano emersi segnali che suggeriscono la possibilità di un prossimo debutto in Italia, non ci sono sicurezze al momento.