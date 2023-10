Star Wars Outlaws è stato rinviato da Ubisoft all'anno fiscale 2024-2025?

Star Wars Outlaws potrebbe essere stato rinviato da Ubisoft all'anni fiscale 2024-2025, che si concluderà il 31 marzo del 2025: molti ritengono sia quello il "gioco importante" che la casa francese avrebbe dovuto lanciare all'inizio del 2024.

"Le prestazioni al di sopra delle aspettative per il secondo trimestre fiscale e lo slancio positivo dei brand Ubisoft hanno costruito una certa fiducia per il resto dell'anno", si legge nel report dell'azienda in cui viene sancito anche il rinvio di Skull and Bones.

"La compagnia può quindi confermare una forte crescita della sua line-up, con entrate operative pari approssimativamente a 400 milioni di euro senza considerare il lancio di un altro gioco importante, che era stato inizialmente previsto per l'ultimo trimestre dell'attuale anno fiscale."

"Ubisoft ha dunque deciso di pubblicare questo altro gioco importante nell'anno fiscale 2024-2025 al fine di massimizzare il suo valore creativo."