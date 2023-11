Immortals of Aveum arriverà su Xbox Game Pass e PlayStation Plus in futuro, è 'quasi sicuro'

Durante un'intervista di Windows Central al CEO di Ascendant Studios, Bret Robbins, è emerso che il team sta considerando molto seriamente il fatto di distribuire Immortals of Aveum su Xbox Game Pass e PlayStation Plus in futuro , almeno nei piani degli sviluppatori.

Un rilancio attraverso i servizi in abbonamento?

Immortals of Aveum potrebbe ottenere un notevole rilancio attraverso i servizi in abbonamento

"Certamente, questi servizi sono in grado di convogliare una più ampia quantità di utenti", ha spiegato Robbins, "più persone potrebbero entrare nel gioco e questa è sempre una cosa positiva", ha aggiunto il CEO di Ascendant Studios.

Poi ha confermato di essere in trattativa per l'inserimento di Immortals of Aveum in uno o in entrambi i servizi in questione: "Sì, stiamo parlando con loro per portare il gioco all'interno dei due servizi. Non abbiamo ancora una data, ma sono abbastanza sicuro che succederà", ha riferito.

Dunque, in base a quanto riferito dal CEO del team, sembra si tratti solo di questione di tempo ma il gioco in questione verrà inserito all'interno di Xbox Game Pass, PlayStation Plus o entrambi. Sull'idea che un eventuale lancio direttamente all'interno dei servizi in questione avrebbe potuto cambiare le sorti di Immortals of Aveum, Robbins ha riferito "ad essere onesto, non lo so", facendo inoltre presente che gli accordi con EA sembravano essere maggiormente risolutivi su questi aspetti dell'organizzazione.

Ricordiamo la nostra recensione di Immortals of Aveum e il fatto che il gioco ha ricevuto di recente l'aggiornamento 1.0.6.0, il più grande in assoluto.