Xbox Series S bianca in sconto al prezzo minimo storico su Amazon per il Black Friday

Il Venerdì Nero sta per arrivare, in quanto ora è veramente partita la settimana del Black Friday 2023. Su Amazon Italia gli sconti proseguono e vi sono ancora tanti prodotti in promozione da scoprire a un prezzo speciale. Possiamo ad esempio veder l'offerta per Xbox Series S in versione bianca, la console digitale di Microsoft. Lo sconto segnalato è del 20% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 299.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Xbox Series S è la console meno costosa per accedere all'attuale generazione di piattaforme da gioco. Si tratta di una console digitale (quindi non è possibile usare i giochi su disco) ed è perfetta per utilizzare Game Pass. Lo spazio di archiviazione è da 512 GB, mentre il modello da 1 TB è di colore nero e costa di più. Potete trovarlo qui sotto, ma non si trova al prezzo minimo storico.