NieR continuerà ma Yoko Taro e Yosuke Saito stanno lavorando ad altro, al momento

Durante l'evento G-STAR 2023 che si è tenuto in Corea nei giorni scorsi, c'è stato un panel dedicato a NieR e in particolare a NieR: Automata, che ha ospitato anche gli autori Yoko Taro e Yosuke Saito, i quali hanno fatto un piccolo accenno al futuro della serie.

Il producer Yosuke Saito ha riferito in particolare che, fintanto che il vulcanico Yoko Taro, creatore della serie "sarà ancora in vita", lo sviluppo sulla serie Nier continuerà, dunque ci saranno sicuramente altri capitoli in arrivo.

Tuttavia, non sono stati forniti dettagli su questi nuovi progetti, i quali potrebbero essere ancora piuttosto distanti, considerando che entrambi i soggetti sono impegnati su qualcosa di diverso, in questo momento.