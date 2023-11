Unicorn Overlord: un video con 8 minuti di gameplay inedito per il gioco Atlus/VanillaWare

Un nuovo video gameplay pubblicato dalla rivista nipponica Famitsu ci consente di dare un'occhiata più da vicino a Unicorn Overlord, il nuovo RPG strategico in sviluppo presso VanillaWare in collaborazione con Atlus, mostrando 8 minuti di gioco inediti.

In particolare, quella mostrata è la versione PS5 di Unicorn Overlord, con il titolo che viene illustrato in edizione giapponese, dunque non molto comprensibile ma con la possibilità di vedere varie caratteristiche del gameplay in azione.

Si tratta sicuramente di un titolo classicheggiante, ma che presenta anche alcuni elementi moderni e innovativi.

Unicorn Overlord viene descritto come un'avventura incentrata sull'amicizia e la necessità di affrontare una sfida epica, prendendo parte a combattimenti che portano il gruppo di eroi a confrontarsi con una forza malvagia.