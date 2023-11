PlayStation Portal è già sold out e i bagarini se ne approfittano

A quanto pare PlayStation Portal si sta rivelando l'oggetto dei desideri, tanto che il nuovo device portatile di Sony risulta sold out in diversi paesi del mondo a pochi giorni dal lancio. E come da tradizione in questi casi, i bagarini se ne stanno approfittando proponendo il dispositivo a prezzi salati su portali come eBay.

In Italia nel momento in cui scriviamo PlayStation Portal risulta esaurita presso Amazon.it ma per chi è interessato è tutt'ora disponibile presso altri rivenditori, come GameStop, e il portale ufficiale Direct.PlayStation, ma non è escluso che a breve risulti irreperibile un po' da per tutto.

Meno fortunati i giocatori negli Stati Uniti, Regno Unito e altri paesi nel mondo, dove PlayStation Portal è sold out presso i maggiori negozi e anche sul portale Direct.PlayStation, dove viene consigliato di ricontrollare la disponibilità del prodotto il prossimo 22 novembre.