Apple iPhone 15 da 256 GB in sconto su Amazon Italia, durante il Black Friday

Il Black Friday 2023 di Amazon Italia è iniziato e in questa prima giornata abbiamo modo di acquistare tanti prodotti a un prezzo speciale. Le offerte sono veramente molte, ma nelle nostre pagine vogliamo segnalare le più interessanti, a iniziare dallo smartphone Apple iPhone 15 da 256 GB. Lo sconto segnalato è del 12% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 1.109€ e il prezzo attuale è uno dei migliori mai proposti sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Apple iPhone 15 dispone di uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, che promette una luminosità fino a due volte superiore rispetto a quella di iPhone 14. Il vetro è Ceramic Shield, definito come "più forte di qualunque vetro per smartphone". Questo modello di iPhone utilizza Dynamic Island, un nuovo sistema per mostrare le notifiche e attività in tempo reale. Dispone di una fotocamera principale da 48MP e uscita USB-C (a differenza dei vecchi modelli che usano Lighting). Il cavo UBS-C per la ricarica è incluso nel prezzo.