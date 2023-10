Star Wars: Ahsoka 1x08, la recensione del finale di stagione

La serie TV su Disney+ si è conclusa oggi con un finale che, prevedibilmente, non finisce . Resta tutto in sospeso, a parti invertite, e a noi non resta che aspettare le prossime produzioni Lucasfilm, sul piccolo schermo o su quello grande, per scoprire cosa succederà. Una conclusione deludente, dunque? Scopritelo leggendo la nostra recensione finale di Star Wars: Ahsoka , in cui ci soffermeremo come al solito sugli aspetti più interessanti da analizzare, e ricordatevi che nelle prossime righe troverete degli inevitabili spoiler sull'episodio conclusivo.

Ah, che gran pezzo di Star Wars è stato Ahsoka. In barba alle velleità autoriali di quell'altro meraviglioso pezzo di Star Wars che è stato Andor, Dave Filoni ha messo il cuore in quello che possiamo considerare il prosieguo dei suoi capolavori animati, The Clone Wars e Star Wars Rebels: ha affondato gli artigli in un immaginario che non solo capisce meglio di chiunque altro - a conti fatti, anche meglio di George Lucas - ma che ha contribuito a scrivere, accentrando l'arco narrativo intorno alla sua scommessa più riuscita, quella Scheggia impazzita che non piaceva a nessuno quando esordì nel lontano 2008 ma che ha finito col conquistare i fan più appassionati grazie a un lavoro di fino durato anni.

Il finale di stagione... o di serie?

Il Grand'ammiraglio Thrawn e i suoi Assaltatori della Notte

Come avevamo sospettato, Ahsoka si è concluso con un colpo di scena: non è chiaro se la storia proseguirà in una seconda stagione o in una serie TV completamente diversa, o magari nel lungometraggio affidato a Filoni per chiudere il cerchio sul suo cosiddetto mandoverso. Era ovvio che l'autore non sarebbe riuscito a sciogliere tutti i nodi in un episodio conclusivo di appena 49 minuti, titoli di coda e riassunto compresi, perciò resta un po' l'amaro in bocca per l'occasione sprecata di raccontare qualcosa di più in un appuntamento più lungo del normale. Nonostante questo, Filoni è riuscito a risolvere le sottotrame più importanti e a impiattare una storia molto, ma molto più grande che potrebbe avere, giustamente, bisogno di maggiore spazio.

Alla fine, tutto girava intorno alla minaccia del Grand'ammiraglio Thrawn che, in effetti, riesce a tornare nella sua galassia di origine, vincendo questa battaglia, ma perdendosi parecchi pezzi importanti per strada: Morgan Elsbeth, per cominciare, ma anche Baylan Skoll e Shin Hati.

L'intero episodio è incentrato sull'attacco di Ahsoka, Sabine Wren e Ezra Bridger, finalmente riuniti e armati di tutto punto. La regia del sempre ottimo Rick Famuyiwa claudica appena nelle schermaglie con gli Assaltatori della Notte - che avevamo visto giusto: sono cadaveri rianimati dalle Grandi Madri - ma si riprende alla grande nel fantastico duello che contrappone Ahsoka Tano a Morgan Elsbeth, ora potenziata dalle streghe di Dathomir che, per buona misura, le affidano anche la spada di Talzin.

Questo è stato un piccolo momento fanservice che Filoni ha dedicato ai fan di The Clone Wars: Madre Talzin - che per inciso è anche la madre biologica di Darth Maul - evocò la spada in questione per combattere Mace Windu nell'episodio 6x09 della suddetta serie animata, La scomparsa (Parte seconda).

Morgan Elsbeth impugna la spada di Madre Talzin

Breve ma intenso, meravigliosamente coreografato, il duello è stato uno dei momenti più spettacolari di una serie che, in termini di combattimenti con le spade laser, rivaleggia tranquillamente coi film cinematografici, specialmente perché abbraccia in pieno le metodologie orientali cui George Lucas si è ispirato mentre immaginava Jedi e Sith. E non è stato neppure il cuore dell'episodio, che risiede soprattutto nei dialoghi e nelle interazioni tra i personaggi: a uno sguardo superficiale, potrebbe sembrare tutto molto autoreferenziale, ma in realtà Filoni imbastisce dei parallelismi che sciolgono alcuni nodi cruciali della narrativa.

Lo scrittore della serie risolve in gran parte il complicato rapporto tra Ahsoka e Sabine nel montaggio finale che le riunisce come Maestro e apprendista, contrapponendole alle figure di Shin Hati e Baylan Skoll: la prima, abbandonata sulla strada vendicativa e belligerante del Lato Oscuro, rappresentata dalla tribù di predoni che pare prendere in carico, e il secondo in cerca di maggiore potere per conto proprio. In un poetico rovesciamento dei ruoli, Skoll tradisce la fiducia della sua apprendista per perseguire i propri scopi, laddove Ahsoka e Sabine si ricongiungono in una comprensione reciproca dei propri ruoli.

Eman Esfandi nel ruolo di Ezra Bridger

Abbiamo anche scoperto, grazie a Huyang, perché Ahsoka avrebbe preso Sabine come apprendista: dopo che la giovane ha perso il suo clan e la sua famiglia nella Purga di Mandalore, Ahsoka temeva che Sabine potesse sprecare il suo potenziale, vale a dire cedere al Lato Oscuro, e sostanzialmente ha provato ad addestrarla per contenerla. Riuscendoci solo in parte a causa dei suoi conflitti interiori che si sono risolti soltanto nell'episodio 5 della stagione.

Tra parentesi, è praticamente sicuro che la Purga di Mandalore fosse parte dell'Operazione Cenere già menzionata in un episodio di The Mandalorian 2: per chi non lo sapesse, si trattava di un piano di contingenza dell'Imperatore Palpatine che prevedeva la distruzione non solo dei suoi nemici, ma anche di tutto l'Impero, nel malaugurato caso della sua morte. Questa storia è raccontata nella miniserie a fumetti L'Impero a pezzi e nella trilogia di romanzi canonici dell'autore Chuck Wendig - Aftermath, Debito di vita e La fine dell'Impero - che getta le basi per la trilogia sequel.

Rosario Dawson interpreta una sempre energica Ahsoka Tano

"La Jedi, la strega e il signore della guerra", così si intitola l'episodio, è un'azzeccata citazione de Le cronache di Narnia di C. S. Lewis. Il primo libro in italiano si intitola Il leone, la strega e l'armadio, in inglese The Lion, the Witch and the Wardrobe che suona tantissimo come The Jedi, the Witch and the Warlord che è il titolo originale di questo finale di stagione. E nonostante ciò, sia la strega - Morgan Elsbeth - che il signore della guerra, il Grand'ammiraglio Thrawn, hanno un ruolo marginale. Tutto sommato, neppure Ahsoka svolge una funzione cruciale nel contesto del finale, salvo appianare le sue divergenze con Sabine ammettendo quanto fosse stata simile a lei quando era l'apprendista di Anakin Skywalker: un nervo a quanto pare ancora scoperto, a giudicare dall'espressione di Rosario Dawson alle parole di Thrawn. Ormai l'attrice si è calata in una parte che le resterà cucita addosso per sempre.

Il suo rapporto con Anakin si riflette, in un certo senso, anche in quello tra Ezra e il suo ex maestro Kanan Jarrus, deceduto nel corso di Star Wars Rebels. A un certo punto Huyang lo chiama Caleb: questo perché Kanan in realtà si chiamava Caleb Dune prima di sfuggire all'Ordine 66 e cambiare nome. La storia della sua infanzia è raccontata nelle miniserie a fumetti Kanan: L'ultimo padawan e Kanan: Primo sangue. Ezra onora il suo ricordo scegliendo come emettitore della sua nuova spada laser lo stesso componente che aveva collegato il suo maestro alla propria spada laser, nonché lo stesso colore.