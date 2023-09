Star Wars: Ahsoka, analizziamo l'episodio 1x05 su Disney+

Oggigiorno si può dire - e si legge - di tutto su Star Wars dopo Disney, ma la verità è che se avessimo avuto qualcosa come il Capitolo 5 di Ahsoka anche soltanto dieci o quindici anni fa, quando il massimo cui potevamo ambire settimanalmente era la computer grafica nelle serie animate, probabilmente avremmo gridato al miracolo e pianto per la gioia fino a svenire. Scritto e diretto da Dave Filoni , il nuovo episodio è un concentrato di Star Wars nelle sue aspirazioni più genuine, un tuffo nella mitologia della saga e nel personaggio di Ahsoka, che finalmente si riprende il suo ruolo di protagonista con l'aiuto di una guest star d'eccezione.

Nel Mondo tra i mondi

Una scena di Ahsoka nel passato

Il Capitolo 5 di Star Wars: Ahsoka mette temporaneamente da parte la campagna dei "cattivi", che hanno portato Sabine Wren con loro nella galassia in cui sarebbe intrappolato il Grand'ammiraglio Thrawn - e quindi anche Ezra Bridger - per concentrarsi sulla protagonista della serie, precipitata nelle acque di Seatos dopo essere stata sconfitta in duello dall'ex Jedi Baylan Skoll. Alla fine dell'episodio precedente, Ahsoka si risvegliava in un piano sovrannaturale chiamato Mondo tra i mondi: nota anche come Dispersione delle vergenze, questa dimensione della Forza è stata teorizzata dai Jedi dell'antichità, ma per quanto ne sappiamo noi ci sono entrati finora solo due esseri viventi in carne e ossa.

Ezra Bridger visita il Mondo tra i mondi nell'episodio 4x13 di Star Wars Rebels: in quella circostanza, la dimensione si mostra nella sua forma di nesso spaziotemporale, spalancando una pletora di portali sui diversi momenti cruciali nella storia della galassia. È stato proprio in questo modo che Ezra ha salvato Ahsoka un momento prima che Darth Vader la passasse a fil di spada laser nel passato (Star Wars Rebels 2x22).

Ahsoka Vs. Anakin, il rematch che tutti aspettavano?

Considerando che il Mondo tra i mondi è una manifestazione della Forza, è difficile dire con certezza se l'Anakin Skywalker che Ahsoka si trova davanti sia un autentico fantasma della Forza - stile Obi-Wan e Yoda nella trilogia classica, per intenderci - oppure un'illusione. Non è escluso che tutto succeda nella sua testa e basta, anche se questo non lo renderebbe meno reale. In questo Mondo tra i mondi, Ahsoka viene a patti con sé stessa, col suo retaggio e con la crisi d'identità che è cominciata all'incirca quando ha lasciato l'Ordine dei Jedi alla fine di Star Wars: The Clone Wars. Fermo restando che Hayden Christensen giganteggia nell'interpretazione di un Anakin Skywalker così famigliare e allo stesso tempo così diverso da come lo ricordiamo nei momenti più iconici della trilogia prequel, il duello con Ahsoka può sembrare stucchevole, ma ha perfettamente senso nell'economia del loro rapporto.

Ahsoka divenne Padawan di Anakin nel bel mezzo delle Guerre dei Cloni, schierata sul campo di battaglia fin da piccola con responsabilità ben al di sopra della sua esperienza. Le battaglie e le perdite sostenute nel corso della serie televisiva originale hanno segnato il suo personaggio, e chi ha seguito il suo percorso dall'infausto lungometraggio animato fino agli episodi di approfondimento nella miniserie Tales of the Jedi ricorderà sicuramente come Ahsoka non sia mai riuscita a trovare il proprio posto nella tradizione dell'Ordine.

Ahsoka cambia costume, è in arrivo una nuova action figure

Il Capitolo 5 della miniserie su Disney+ svela una verità che sospettavamo da tempo, e cioè che Ahsoka vive con difficoltà il suo ruolo di (ex) Jedi e di Maestro nei confronti di Sabine proprio a causa del suo retaggio: ad addestrarla soprattutto come guerriera è stato Anakin, il Prescelto, che però è anche Darth Vader, il Signore dei Sith. Un conflitto interno che ha dilaniato Ahsoka e che la porta a rivivere alcuni momenti fondamentali nel suo addestramento Padawan: la Battaglia di Ryloth e l'Assedio di Mandalore. La presenza dei Twi'lek nella prima e dei supercommando di Darth Maul nella seconda aiutano a inquadrare cronologicamente le due scene oniriche, in cui peraltro rivediamo Anakin in momenti molto diversi della sua vita: Filoni si è assicurato che ogni piccolo dettaglio, compresi i costumi di Anakin e dell'Ahsoka più giovane, richiamassero i corrispondenti episodi delle serie animate, e non manca neppure un cammeo di Temuera Morrison - o quantomeno della sua voce - nei panni del mitico Capitano Rex.

La scelta di offuscare l'orizzonte, annebbiando il circondario, è servita non solo ad ammortizzare i costi in termini di effetti speciali, ma anche a confondere le acque circa la natura di un ricordo che è anche un'illusione e viceversa, tant'è che i dialoghi di Anakin e Ahsoka mescolano passato e presente. Filoni, però, ha genialmente sfruttato la fotografia e l'illuminazione per creare un'atmosfera incredibile, giocando peraltro con la figura di Anakin che si confonde con quella di Darth Vader in diversi momenti.

Temuera Morrison presta nuovamente la voce al Capitano Rex

Alla fine si torna al duello e alla scelta che Ahsoka deve compiere per tornare in vita. Più che altro una realizzazione, quasi supplicata dallo stesso Anakin: la protagonista - e il pubblico insieme a lei - devono accettare che Anakin non è mai stato e non sarà mai solo Darth Vader e che lei stessa può definire da sola il proprio retaggio. Così facendo, Ahsoka sfiora un'ultima volta il Lato Oscuro, che si riflette nei suoi occhi mentre impugna la spada laser (rossa) del suo Maestro, e abbraccia una trasformazione che si rifletterà nel suo nuovo costume di scena a fine episodio: Filoni si è chiaramente ispirato alla rinascita di Gandalf il Grigio in Gandalf il Bianco ne Il Signore degli Anelli, peraltro riferendosi anche al personaggio della Figlia creato per Star Wars: The Clone Wars nello spettacolare arco narrativo di Mortis (3x16-17).

Una nota a margine va fatta su un'inconsistenza narrativa che Filoni potrebbe spiegare in un secondo momento: in realtà, Ahsoka indossa il costume bianco per la prima volta proprio nel finale di Star Wars Rebels, quando recluta Sabine per andare a cercare Ezra. La nostra interpretazione è che Ahsoka sia passata al grigio, per capirci, in seguito agli eventi che l'hanno separata dalla sua apprendista, e che probabilmente scopriremo nel corso della miniserie attuale.