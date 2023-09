PS4: nuovo firmware update 11.00 per la 'vecchia' console Sony insieme a quello per PS5

Sony ha pubblicato un aggiornamento al firmware anche per PS4, oltre a quello uscito nelle ore scorse per PS5, con un update di minore entità che tuttavia può risultare importante vista ancora la grande quantità di utenti sulla console in questione.

Il firmware update 11.00 richiede un download di 495,4 MB e introduce alcune novità interessanti. Non si tratta solo di uno dei tanti update che incrementa la "stabilità del sistema", ma introduce anche alcune nuove caratteristiche marginali ma che possono risultare interessanti.