Cult of the Lamb, il team minaccia di cancellare il gioco in polemica con Unity

Il team autore di Cult of the Lamb, Massive Monster, ha minacciato di cancellare il gioco entro il 1 gennaio in polemica con Unity, che come sappiamo ha annunciato una politica di royalties molto più costosa per chi crea software usando quella piattaforma.

Per la precisione, Unity vuole che gli sviluppatori paghino per ogni installazione dei loro giochi, ed è chiaro che si tratta di una situazione insostenibile soprattutto per i piccoli studi indipendenti, che nelle ultime ore stanno facendo sentire la propria voce forte e chiaro sui social.