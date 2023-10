Alan Wake 2: Remedy presenta Kiran Estevez, un'agente dell'FBI interpretata da Janina Gavankar

Con la data di uscita di Alan Wake 2 che si avvicina sempre di più, Remedy sta aumentando l'attività sui social e giusto poche ore fa ha presentato con un post su Twitter | X l'agente dell'FBI Kiran Estevez, che supponiamo avrà un ruolo di una certa rilevanza all'interno della narrazione.

Il personaggio è interpretato da Janina Gavankar, già nota ai giocatori nel ruolo della Comandante Iden Versio in Star Wars Battlefront 2 e di Tanta Sila in Forspoken, nonché per ruoli più o meno importanti in serie TV come Arrow, True Blood e Sleepy Hollow.

Ecco la descrizione offerta da Remedy del personaggio:

"Quando il quartier generale del Federal Bureau of Control ha chiuso i battenti a causa di un'emergenza interna, l'agente FBC Kiran Estevez si è trovata con poco supporto o assistenza, ma anche con la libertà di decidere da sola. Nonostante la crescente lotta per contenere ogni evento paranormale che lei e la sua squadra riescono a gestire, Estevez farà la cosa giusta e proteggerà coloro che ne hanno più bisogno."