Alan Wake 2, un video illustra la meccanica del doppio protagonista

IGN ha pubblicato un video diario dedicato alla meccanica del doppio protagonista di Alan Wake 2 , che viene illustrata in questo caso dal game director Kyle Rowley e dalla narrative designer Molly Maloney.

Come sappiamo, in Alan Wake 2 sarà possibile passare da un personaggio all'altro liberamente e affrontare di conseguenza una campagna diversa, dunque gli sviluppatori hanno spiegato in che modo hanno distinto le due esperienze.

Le differenze ruotano in particolare attorno alle peculiarità dei due personaggi, Alan Wake e Saga Anderson: il primo si ritrova imprigionato in un luogo oscuro da cui deve fuggire, la seconda ha un Palazzo Mentale a cui ricorre per analizzare le situazioni più complesse.