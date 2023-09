Tekken 8, Bandai Namco nutre grandi aspettative nei confronti del gioco

Bandai Namco nutre grandi aspettative nei confronti di Tekken 8: lo ha dichiarato il CEO della divisione europea dell'azienda, Arnaud Muller, nel corso di un'intervista con GamesIndustry.biz.

"Siamo molto contenti del nostro catalogo e della varietà dei giochi che lo compongono", ha detto Muller, menzionando titoli come Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, in uscita il 17 novembre, ma anche Park Beyond, Sand Land e Little Nightmares 3.

"Si tratta dunque di una line-up piuttosto ricca, che arriva dopo il successo dello scorso anno con Elden Ring", ha continuato il CEO di Bandai Namco Europe, ricordando gli eccezionali risultati ottenuti dall'ultimo soulslike di FromSoftware.

"Non abbiamo intenzione di investire 150 milioni di dollari per il prossimo progetto tripla A occidentale legato a una proprietà intellettuale di Bandai Namco, piuttosto vogliamo costruire cose più piccole ma concrete."