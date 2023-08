Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, data d'uscita annunciata con un trailer

Bandai Namco ha infine annunciato oggi la data d'uscita ufficiale di Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections attraverso un nuovo trailer appositamente composto: il gioco sarà disponibile il 17 novembre 2023.

Non è dunque la data che sembrava essere trapelata giorni fa attraverso un rivenditore, con il gioco che arriverà il 17 novembre 2023, dunque in pieno periodo autunnale.

Nel trailer possiamo vedere alcuni nuovi personaggi aggiunti al roster, in particolare per quanto riguarda i potenti combattenti del gruppo Kara, comparsi per la prima volta in Boruto.

Oltre al capo Isshiki Otsutsuki, vediamo dunque in azione anche Delta, Boro e Koji Kashin, ovvero i vari componenti del nuovo gruppo che si contrappone a Naruto, Boruto e gli altri protagonisti, in maniera simile a quanto visto con l'organizzazione Alba (visibile anch'essa nella prima parte del nuovo trailer) in Naruto Shippuden.

Annunciato con un trailer allo State of Play dello scorso febbraio, Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections è dunque in arrivo il 17 novembre su PS5, PS4, PC, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Si tratta di un altro picchiaduro a incontri che consente di utilizzare i personaggi della serie in scontri random o seguendo la storia del manga/anime, riprendendo elementi dai precedenti Ninja Storm ma con alcune aggiunte peculiari, come una storia inedita dedicata a Boruto.