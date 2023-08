The Seven Deadly Sins, il cosplay di Elizabeth di kaezuko.cos è incantevole

Facciamo un nuovo tuffo nelle magiche atmosfere fantasy di The Seven Deadly Sins con un altro cosplay di Elizabeth, sicuramente uno dei personaggi più amati della serie, in questo caso con una bella interpretazione da parte di kaezuko.cos.

Come ben sanno i fan, Elizabeth Lyonesse è la terza principessa di Lyonesse, adottata dal re Bartra e legittima ereditiera al trono. Questo ruolo la rende uno dei personaggi principali della serie e compagna di avventure del protagonista fin dall'inizio. Si tratta anche di uno dei primi personaggi a comparire nella storia, coperta inizialmente da una pesante corazza che ne nasconde l'identità per poi rivelarsi al protagonista Meliodas al Boar Hat.

Nel cosplay riportato qui sotto si mostra appunto nella tipica tuta attillata che la ragazza indossa al di sotto dell'armatura, nella quale compare nei momenti più tranquilli della storia, tra le fasi di azione e la sua occupazione part-time da cameriera della taverna. Kaezuko.cos sceglie dunque uno degli aspetti iconici della principessa in "borghese".

Non manca ovviamente la particolare capigliatura con frangia tipica a coprire un occhio, oltre al costume riprodotto alla perfezione da parte della modella, che anche in questo caso si conferma veramente abile, riuscendo a risultare somigliante anche a questo personaggio.

