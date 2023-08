Ghostrunner 2: data d'uscita ufficiale confermata con trailer e dettagli da 505 Games

505 Games ha confermato la data d'uscita ufficiale per Ghostrunner 2, con trailer dedicato ai preordini e alcuni dettagli relativi al seguito dell'interessante action in stile cyberpunk sviluppato da One More Level.

Le informazioni in questione erano trapelate già nelle ore scorse a causa di un leak ma ora sono confermate direttamente dal publisher: Ghostrunner 2, il thriller d'azione cyberpunk in prima persona sviluppato da 505 Games e One More Level, sarà disponibile in tutto il mondo da giovedì 26 ottobre 2023 su PS5, Xbox Series X|S, Steam, Epic e GOG, con le prenotazioni disponibili da oggi.

Per celebrare l'annuncio e l'avvio dei preordini, è stato pubblicato anche un nuovo trailer per il gioco.