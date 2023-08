Ghostrunner 2: potenziale data di uscita svelata da un noto leaker

Il noto leaker billbil-kun è tornato alla carica su X / Twitter, svelando la possibile data di uscita dell'action RPG Ghostrunner 2, che a quanto pare è fissata al 26 ottobre 2023. Se confermato si tratta dell'ennesimo gioco che andrà a ingrossare ulteriormente un ottobre ricco di uscite davvero interessanti.

La gola profonda, che solitamente non sbaglia un colpo, ha svelato anche che il titolo di One More Level sarà disponibile in tre edizioni differenti. La Standard Edition sarà acquistabile per 39,99 euro, mentre quelle Deluxe e Brutal rispettivamente a 49,99 euro e 69,99 euro.

Non sono stati condivisi ulteriori dettagli sui contenuti delle varie edizioni di Ghostrunner 2 e dunque non ci resta che attendere un annuncio ufficiale per saperne di più al riguardo, che a questo punto supponiamo potrebbe arrivare nel corso dei prossimi giorni, se non già domani in occasione della Opening Night Live della Gamescom 2023.