The Seven Deadly Sins, il cosplay di Elizabeth di anastasia.komori in versione cameriera

Si torna nelle atmosfere fantasy di The Seven Deadly Sins con un bel cosplay di Elizabeth, indubbiamente uno dei personaggi femminili più amati in tra gli anime e particolarmente gettonato per le cosplayer, nella versione cameriera reinterpretata da anastasia.komori.

Elizabeth Lyonesse è la terza principessa di Lyonesse, adottata dal re Bartra e dunque legittima ereditiera al trono, ma destinata a dover attraversare numerose peripezie invece di regnare tranquillamene dal castello. È uno dei personaggi principali della serie e una delle prime a comparire fin dall'inizio, dapprima coperta da una pesante corazza che ne nasconde l'identità ma poi svelandosi al protagonista Meliodas presso la sua locanda Boar Hat.

Proprio alle prese con la versione da cameriera la vediamo in questa bella reinterpretazione da parte di Anastasia.komori, che prende spunto dalla tenuta "da lavoro" di Elizabeth presso il Boar Hat ma trasforma il costume con delle note decisamente più sensuali, in linea con lo stile tipico della cosplayer in questione, pur mantenendo sempre un notevole contatto con l'aspetto originale del personaggio.

Il costume si prende insomma qualche licenza rispetto allo standard, ma per il resto è notevole la riproduzione di Elizabeth per quanto riguarda la capigliatura ma in generale un po' tutti i tratti del personaggio, con cui la modella ha effettivamente una notevole somiglianza.