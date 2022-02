No Man's Sky, aggiornamento Sentinel disponibile da oggi: trailer e dettagli

No Man's Sky ottiene oggi, 16 febbraio 2022, il nuovo aggiornamento Sentinel, che si presenta con un nuovo trailer e vari dettagli annunciati anche dallo stesso Sean Murray su PlayStation blog, con l'update che è disponibile gratuitamente su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Si tratta di una patch di notevole spessore in quanto va a modificare e migliorare il combattimento all'interno di No Man's Sky, modificando il comportamento dei nemici e dando dunque vita a dinamiche più avvincenti in questi frangenti all'interno della simulazione spaziale di Hello Games.

No Man's Sky, immagine dell'update Sentinel

Abbiamo la possibilità di accedere a nuovi potenziamenti e armi, come il potente cannone neutronico, un dispositivo di occultamento e una nuova granata stordente. È inoltre possibile installare un'IA nell'exomech Minotauro, che consente una protezione automatica in combattimento.

Anche le Sentinelle sono diventate più temibili, con nuove classi di droni d'élite, tra cui unità pesanti, di richiamo e riparatrici, oltre al potente exomech Hardframe.

Ora le Sentinelle possono contare su degli scudi energetici mobili e nuove armi, come granate in grado di distruggere il terreno e lanciafiamme al plasma. I più temerari potranno recarsi presso i misteriosi Pilastri delle Sentinelle, la cui posizione è ora nota, nel tentativo di infiltrarsi nel loro archivio robotico per ottenere ricompense esclusive e scoprire storie misteriose.

Dal punto di vista narrativo, l'aggiornamento Sentinel consente di scoprire le misteriose origini delle Sentinelle, portandoci attraverso un'ampia serie di missioni narrative e con la possibilità di riprogrammare e adottare un drone amico, nonché di recuperare parti per creare dei sistemi di difesa. Inoltre, la settimana prossima sarà disponibile anche una nuova spedizione di exobiologia.

Durante il recente Nintendo Direct è stata inoltre annunciata la versione Nintendo Switch di No Man's Sky, che potrà così aprirsi a una nuova bella fetta di pubblico.