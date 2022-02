Shadow Warrior 3 è in gold, nessun ritardo per l'uscita

Flying Wild Hog e Devolver Digital hanno annunciato in queste ore che Shadow Warrior 3 è entrato in fase gold, dunque il gioco è sostanzialmente pronto e si prepara alla sua uscita sul mercato, che avverrà nella data prevista senza ritardi.

Ricordiamo infatti che Shadow Warrior 3 sarà disponibile dall'1 marzo 2022 su PC, PS4 e Xbox One, compatibile anche con PS5 e Xbox Series X|S ma senza ancora delle versioni native per le console next gen, almeno per il momento, salvo eventuali aggiornamenti che potrebbero arrivare in seguito.



Lo sviluppo di Shadow Warrior 3 è dunque completo e al massimo si tratterà di avviare il supporto post-lancio con patch correttive ed eventuali espansioni, ma il gioco è pronto e i codici review per le recensioni inizieranno ad essere inviati questa settimana, in base a quanto riferito anche dall'account ufficiale del gioco insieme all'annuncio dell'entrata in gold.

Nel frattempo, sono usciti i requisiti PC per la versione Windows di Shadow Warrior 3 attraverso la pagina ufficiale di Steam, mentre il gioco è tornato a mostrarsi in un trailer alla fine di gennaio. La storia di Shadow Warrior 3 vede ancora protagonista Lo Wang, ex-Shogun professionista caduto in disgrazia, impegnato in un'improbabile missione di cattura di un antico drago che ha accidentalmente liberato dalla sua prigionia eterna. In questo caso, avrà dalla sua parte anche Orochi Zilla, che dopo essere stato il suo datore di lavoro e poi la sua nemesi, è infine diventato un alleato.

Anche in questo caso, il metodo per combattere queste forze del male ultraterrene che stanno minacciando la vita sull'intero pianeta è quello classico: pallottole e lame. Lo Wang può utilizzare un ampio arsenale di armi da fuoco alternate alla katana, sfruttando anche movimenti fulminei che risultano ulteriormente ampliati in questo terzo capitolo, rendendo l'azione ancora più veloce e dinamica.