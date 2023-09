Batman: il cosplay di Poison Ivy di martina_the_witch coglie il fascino del personaggio

Nel corso della sua lunghissima storia editoriale Batman ha affrontato un numero impressionante di super-cattivi di ogni tipo, alcuni dei quali hanno impressionato il pubblico a tal punto da diventare delle nemesi iconiche al pari di alcuni eroi dell'universo DC Comic. Tra questi c'è anche Poison Ivy che oggi è protagonista delle nostre pagine grazie al cosplay di martina_the_witch.

Apparsa per la prima nei fumetti di Batman nel lontano 1966, le origini del personaggio sono mutate più volte nel tempo, ma dopo la Crisi sulle Terre Infinite solitamente Poison Ivy, il cui vero nome è Pamela Lillian Isley, è una biochimica che per via di una mutazione possiede un tocco velenoso, abilità fisiche potenziate e un controllo soprannaturale sulla vita vegetale. Mossa da un profondo amore per le piante, usa tossine vegetali e feromoni per il controllo della mente per le sue attività criminali, che di solito sono volte a proteggere le specie in via di estinzione e l'ambiente naturale dalle azioni negligenti degli umani.

Abbiamo già visto in passato dei cosplay di Poison Ivy di martina_the_witch, tutti di ottima fattura e fedeli al personaggio originale. Quello che vediamo oggi è invece una versione inedita, ma comunque sempre contraddistinto da grande fascino. Niente pelle verdastra o il costume fatto di foglie, piuttosto la criminale si presenta con un costume estivo verde con ricami floreali.