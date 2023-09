Genshin Impact: il cosplay di Yelan di komori198 è ricco di fascino

Genshin Impact è senza dubbio uno giochi più apprezzati dai cosplayer, dato che hanno una fonte di inspirazione praticamente infinita grazie al variegato cast in continua espansione del gioco. A tal proposito ecco l'elegante cosplay di Yelan realizzato da Komori198, che veste i panni di questo affascinante personaggio proveniente da Liyue.

Yelan è un personaggio giocabile della massima rarità, che combatte con l'arco e sfruttando abilità basate sull'elemento Hydro. Descritta come una donna misteriosa e ricca di fascino, lavora ufficialmente per gli affari interni di Liyue, ma in pochi sanno che in realtà è fondamentalmente a capo dei servizi segreti della nazione.

Il cosplay realizzato da Komori198 è decisamente ben riuscito, con parrucca e costume che sono stati riprodotti in maniera accurata come possiamo vedere nella serie di scatti qui di seguito.