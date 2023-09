Sword Art Online: il cosplay di Asuna di Saskia incanta in versione Alfheim

Sword Art Online continua a rappresentare una fonte di grande ispirazione per i cosplayer di tutto il mondo, il che è comprensibile grazie al variegato e apprezzato cast di personaggi della serie, tra cui spicca ovviamente Asuna Yuuki, di cui oggi vi proponiamo un nuovo cosplay realizzato da Saskia nella versione Alfheim Online.

Questa variante del personaggio appare durante la seconda stagione dell'anime di Sword Art Online, dove Asuna si trova suo malgrado intrappolata nei panni di Titania, la regina delle fate del mondo virtuale di Alfheim Online, in attesa di essere liberata dal protagonista Kirito.

Come possiamo vedere, per il suo cosplay Saskia ha imitato la posa assunta dal personaggio nell'immagine qui sopra, utilizzando l'editing per poi aggiungere lo sfondo. Il risultato è sicuramente di grande qualità.