Avatar: Frontiers of Pandora, le ultime novità emerse dallo State of Play di PlayStation

La produzione di Avatar: Frontiers of Pandora appare colossale anche per un publisher abituato ai progetti di grosse dimensioni come Ubisoft, ma la questione non riguarda soltanto l'impressionante tecnologica grafica utilizzata, quanto il modo in cui il gioco dovrebbe inserirsi all'interno del franchise di 20th Century Fox come un pezzo importante del grande affresco ideato da James Cameron. L'idea, insomma, è valicare i confini del mero gioco su licenza per andare a costituire un elemento narrativo importante nella serie, cosa che palesa un notevole respiro per questa produzione, visibile già dal nuovo trailer della storia pubblicato nel corso dell'ultimo State of Play di Sony PlayStation. Si è trattato di uno "story trailer", come segnalato dalla stessa Ubisoft, cosa che stabilisce chiaramente l'intento narrativo di questo nuovo video, incentrato sulla presentazione della protagonista e di alcuni elementi della storia.

La scelta di raccontare una storia originale e parallela agli eventi della serie cinematografica non solo rende più interessante questa interpretazione videoludica e garantisce agli sviluppatori maggiore libertà creativa, ma le dona anche una valenza specifica più elevata rispetto a quella di una semplice traduzione interattiva delle avventure già viste nei film.

In questo senso, la produzione di Massive Entertainment ha un ruolo importante nell'ampio progetto fantascientifico che, nei piani di Cameron, dovrebbe comprendere almeno altre tre pellicole, tanto per dare un'idea dell'ampiezza della storia e del mondo ideati dal regista e autore della sceneggiatura. Anche questo rende Avatar: Frontiers of Pandora un titolo particolarmente interessante, nonostante finora abbia un po' stentato a mostrarsi e farsi capire da stampa e pubblico, visti anche i suoi pachidermici tempi di sviluppo.