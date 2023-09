DECAPOLICE: due nuovi trailer del GDR poliziesco di Level-5 per Nintendo Switch, PS5 e PS4

Il primo filmato ci offre una panoramica generale sul gioco, presentando il protagonista Harvard e il futuristo mondo virtuale Decapolis , in cui si svolgeranno le nostre investigazioni e gli scontri, caratterizzati da meccaniche a turni.

Come promesso, Level-5 oggi ha pubblicato due nuovi trailer di DECAPOLICE , il gioco di ruolo poliziesco. È stato rinconfermato anche il lancio nel corso del 2023 su Nintendo Switch, PS5 e PS4.

Scontri a turni e investigazioni

DECAPOLICE si presenta come un GDR che mescola combattimenti a turni di stampo classico a fasi investigative. Il personaggio principale, un detective principiante di nome Harvard Marks, dà la caccia ai delinquenti in un'enorme città open world infestata dal crimine, spostandosi tra il mondo reale e quello virtuale. Il suo obiettivo è quello di arrestare un serial killer, girando per la città e raccogliendo prove, nel mentre risolvendo un gran numero di altri casi proposti dal gioco.