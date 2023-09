Inazuma Eleven: Victory Road un nuovo trailer con sequenze di gameplay

Level-5 ha pubblicato oggi il terzo trailer ufficiale di Inazuma Eleven: Victory Road anticipando l'inizio del Tokyo Game Show 2023 della prossima settimana, dove sicuramente arriveranno informazioni aggiuntive sull'atteso nuovo capitolo della serie in arrivo su Nintendo Switch, PS4 e dispositivi mobile iOS e Android.

La prima parte del filmato mostra alcune scene animate realizzate in collaborazione con studio MAPPA con i vari protagonisti del gioco, purtroppo incomprensibili per chi non mastica il giapponese a causa della totale assenza di sottotitoli in inglese. Fortunatamente la seconda parte propone alcune sequenze di gameplay in campo e non, offrendoci così un ulteriore assaggio del gioco.