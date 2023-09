Silent Hill 2 Remake sarà al Tokyo Game Show? Un possibile indizio da Steam

Alcuni giocatori credono che Silent Hill 2 Remake apparirà a sorpresa durante il Tokyo Game Show 2023 della prossima settimana a causa di un banner dell'evento giapponese apparso nella pagina Steam del gioco, come potrete vedere nell'immagine qui sotto.

Questo dettaglio cozza con la lista dei giochi confermati per l'evento presentata da Konami a inizio mese, dove per l'appunto manca all'appello il remake del secondo Silent Hill. Tuttavia al tempo stesso rafforzerebbe paradossalmente questa teoria, visto che come viene fatto notare su Reddit il banner in questione appare esclusivamente nelle pagine dei giochi Konami che saranno al TGS 2023, Ad esempio è presente in quella della Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 mentre è assente in quella di Metal Gear Solid 3 Remake.

Insomma, a questo punto non possiamo escludere a priori qualche sorpresa da parte di Konami, ma è bene comunque tenere le aspettative basse per non rimanere delusi: potrebbe semplicemente trattarsi di un errore o una svista da parte della compagnia o i curatori di Steam.