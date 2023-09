Witchfire: svelati i requisiti di hardware parziali, potrebbe passare all'Unreal Engine 5

The Ascendant non ha indicato a quale target di risoluzione si riferiscono le configurazioni qui sopra, ma considerando le schede video chiamante in causa supponiamo sia il Full HD.

Fortunatamente gli sviluppatori hanno fornito delle indicazioni in merito durante un'intervista con Wccftech, quantomeno per quanto riguarda CPU e GPU consigliate .

La pagina ufficiale dell'Epic Games Store ( ricordiamo che il gioco sarà un'esclusiva per un anno ) per il momento non indica nessuna informazione in merito nonostante manchi davvero poco al 20 settembre , ovvero la data di inizio dell'early access.

Mancano pochi giorni all'inizio dell' accesso anticipato di Witchfire e gli sviluppatori di The Astronauts hanno condiviso dei requisiti di sistema minimi e raccomandati parziali in vista del lancio.

Il team parla del possibile passaggio all'Unreal Engine 5, ray tracing e non solo

Nella stessa intervista il team di sviluppo ha dichiarato che per Witchfire non esclude il possibile passaggio dall'Unreal Engine 4 al 5, mentre per il momento non c'è alcun piano per integrare il ray tracing.

Riguardo all'Unreal Engine 5 "valuteremo sicuramente questa opzione. Quando abbiamo rifatto The Vanishing of Ethan Carter in UE4 da UE3, abbiamo dovuto praticamente rifare il gioco da zero. Le versioni erano così incompatibili. Non è il caso di UE5, per fortuna. Vedremo", ha detto il CEO Adrian Chmielarz.

Riguardo al ray tracing, "Al momento no, ma a dire il vero il nostro gioco non lo richiede. In Witchfire ci sono molte superfici naturali e gli alberi, le mura del castello e i cancelli arrugginiti non sono così fenomenali per il ray-tracing. Inoltre, il nostro mix di luci in tempo reale e di luci create da noi fa sì che la radiosità sia buona già così."