Silent Hill 2 Remake: periodo di uscita forse svelato dall'attore di James Sunderland

Il possibile periodo di uscita di Silent Hill 2 Remake forse è stato svelato in anticipo da Luke Roberts, l'attore che presta la propria voce al protagonista James Sunderland, secondo cui il lancio dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2024.

Come possiamo vedere nello screenshot qui sotto, uno degli utenti del server Discord del noto leaker The Snitch ha avuto la faccia tosta di provare a contattare Roberts su Instagram chiedendogli "quando uscirà Silent Hill 2?". Solitamente si tratta di una informazione che, da contratto, non dovrebbero essere condivisa prima di un annuncio ufficiale da parte del publisher, in questo caso Konami. Eppure, Roberts pare abbia risposto "credo all'inizio del prossimo anno."

Per quanto l'immagine sembri autentica non possiamo esserne sicuri al 100%. Inoltre, anche se fosse vera, l'attore non sembra del tutto certo del periodo indicato, quindi suggeriamo di prendere il tutto con le pinze in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Konami.

Detto questo, i primi mesi del 2024 ci sembrano tutto sommato una finestra di lancio plausibile, specie se consideriamo che siamo già a metà 2023 e da tempo Silent Hill 2 Remake è sparito dai radar, per quanto secondo un retailer australiano l'uscita del gioco potrebbe essere in realtà molto vicina.