Dragon Ball, il cosplay di Marion di arelly_trujillo ci fa innamorare quanto Crilin

Il manga di Dragon Ball è molto amato e lo stesso è stato per il suo anime, che ha riproposto le avventure di Goku e dei suoni amici in modo fedele. Al tempo stesso, però, ha anche aggiunto trame e personaggi - come spesso accade - e tra i vari è comparsa anche Marion, che per un po' è stata la fidanzata di Crilin. Il personaggio non ha avuto molto spazio ma è diventato il preferito di molti appassionati e del mondo del cosplay. Ad esempio, ora possiamo vedere il cosplay di Marion realizzato da arelly_trujillo

arelly_trujillo ci propone un cosplay di Marion da Dragon Ball fedele al personaggio dell'anime. Marion è nota per i suo costume giallo, i lunghi capelli azzurri e la maschera da sub. Anche se in questo scatto la cosplayer non è al mare, siamo certi che a tutti venga voglia di farsi una nuotata in questo caldo settembre.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Marion realizzato da arelly_trujillo? Il personaggio di Dragon Ball è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?