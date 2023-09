Dragon Ball, il cosplay di Marion di elia.fery è pronto a farsi una nuotata

Dragon Ball è prima di tutto un manga, ma sul lungo termine ha avuto successo soprattutto come anime. Questo significa che sono state realizzate delle storie "filler" e sono stati creati personaggi originali, come ad esempio Marion. La ragazza è spesso al centro dei cosplay e ora anche elia.fery ci propone il proprio cosplay di Marion.

elia.fery ha realizzato una versione molto fedele del personaggio di Dragon Ball. La parte più interessante è che non si è dimenticata la maschera da sub, spesso omessa dai cosplay che si focalizzano su altri dettagli del costume di Marion (che ricordiamo in altre lingue è nota come Maron). Il risultato finale è ottimo.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Marion realizzato da elia.fery? Il personaggio di Dragon Ball è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?