Controller senza fili PowerA per Nintendo Switch, ora al prezzo minimo storico con l'offerta Amazon

Tramite le offerte di Amazon Italia è possibile acquistare un controller senza fili PowerA per Nintendo Switch dedicato a The Legend of Zelda. Lo sconto segnalato è di 10€ circa, ovvero del 17%, rispetto al prezzo mediano. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 59.90€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Allo stesso prezzo sono disponibili altri due modelli del controller di PowerA, ma in tale caso non si tratta di un minimo storico: potete visualizzare le varianti direttamente dalla pagina di Amazon. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il controller senza fili PowerA per Nintendo Switch dedicato a The Legend of Zelda propone un artwork in si vede Link pronto a lottare contro un Lynel, una potente nemico che potete ad esempio trovare nel recente capitolo Tears of the Kingdom. Il controller si connette con il cavo oppure tramite bluetooth 5.0. La batteria promette fino a 30 di utilizzo. Dispone anche di due due pulsanti mappabili.