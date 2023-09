Starfield, fare sesso dona un bonus all'ottenimento di Punti Esperienza chiamato 'Sicurezza emotiva'

Fare sesso in Starfield non è solo una scelta di role-play. I rapporti intimi sono infatti utili anche per ottenere un bonus chiamato "Sicurezza emotiva" che dona un bonus all'ottenimento dei punti esperienza. L'informazione è stata condivisa tramite Reddit da un giocatore, come potete vedere qui sotto.

Precisamente, il bonus Sicurezza Emotiva dura 24 minuti reali e permette di ottenere un +15% ai Punti Esperienza del personaggio. Si tratta in altre parole di una versione potenziata del bonus Ben Riposato che si può ottenere dormendo da soli. In tal caso, si tratta di un +10%.