Final Fantasy 7 Ever Crisis è disponibile, approfondisce la storia di Tifa

Come spiegato nel nuovo numero della rivista nipponica Famitsu Weekly, l'autore e director, Motomu Toriyama, ha spiegato che Final Fantasy 7 Ever Crisis aggiunge nuovi elementi narrativi al quadro del settimo capitolo della serie. In particolare, presenta una storia più ampia su Tifa rispetto a quella finora nota.

Il titolo in questione è un RPG a combattimenti con elementi gacha , ovvero basato sulla necessità di raccogliere personaggi da conquistare giocando e soprattutto utilizzando il sistema di evocazioni che spesso ha a che fare con le micro-transazioni, dunque non proprio un gioco in linea con la tradizione della serie, ma gli appassionati potrebbero trovarlo un titolo molto interessante.

Final Fantasy 7 Ever Crisis è disponibile in queste ore su iOS e Android, e rappresenta un tassello interessante nell'ampia galassia di Final Fantasy 7 grazie a un nuovo approfondimento sulla storia di Tifa , che si completerà con dettagli inediti (in ambito videoludico) in questo gioco mobile.

Un nuovo RPG gacha su Final Fantasy 7

Final Fantasy 7 Ever Crisis: un'immagine del gioco

Queste aggiunte derivano soprattutto da quelle inserite nel libro intitolato Two Pasts, incentrato sui retroscena di Aerith e Tifa, ma sono elementi che non sono mai stati messi in scena in un videogioco, dunque si tratta della prima volta che questi emergono in forma "interattiva" con Final Fantasy 7 Ever Crisis.

Potete trovare il gioco su Apple App Store e Google Play Store: si tratta di un titolo free-to-play ma con microtransazioni. Square Enix ha intenzione di esplorare anche altri retroscena con Ever Crisis, inserendo capitoli dedicati a Final Fantasy 7, Crisis Core, The First Soldier e Sephiroth in aggiunge successive al lancio.