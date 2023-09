Sword Art Online: il cosplay di Asuna di yuzuji_cosplay è arte e tragedia in versione Alfheim

Sword Art Online continua a essere una saga molto amata e tra le varie storie una molto apprezzata è quella di Alfheim. In tale versione, la protagonista femminile Asuna interpreta il ruolo della principessa in pericolo, nella forma della fata Titania. Il mondo del cosplay è stato spesso ispirato dal personaggio e ora yuzuji_cosplay ci propone il proprio cosplay di Asuna in versione Alfheim.

yuzuji_cosplay ci propone un ottimo cosplay di Asuna, con la luce che cade dall'alto sulla ragazza e dona una certa drammaticità a tutta la scena. Il personaggio è stato ricreato con grande attenzione ai dettagli e il costume è perfetto. Si tratta nel complesso di un ottimo cosplay.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Asuna realizzato da yuzuji_cosplay? Il personaggio Sword Art Online è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?