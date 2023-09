State of Decay 2: Curveball è un grosso aggiornamento gratis che migliora il gioco

State of Decay 2 continua a ricevere supporto da Undead Labs, che in questo caso sta per pubblicare un grosso aggiornamento gratis per tutti gli utenti, destinato a migliorare numerosi aspetti del gioco first party di Xbox.

In base a quanto riferito dal team di sviluppo, Curveball è inteso come un esteso aggiornamento in grado di effettuare modifiche a numerosi aspetti del gioco, il tutto creato da Wushu Studio. State of Decay 2: Curveball sarà disponibile dal 18 settembre 2023.

Quest'ultimo continuerà a fornire supporto per State of Decay 2, mentre il grosso del team Undead Labs si è spostato ormai sullo sviluppo di State of Decay 3, di cui ancora non si sa praticamente nulla. In ogni caso, per il momento il secondo capitolo continua ad essere perfettamente supportato.