Dave the Diver: data d'uscita e trailer su Nintendo Switch del nuovo fenomeno di Steam

Dave the Diver sta per arrivare su Nintendo Switch, dopo aver ottenuto un notevole successo su Steam, qualificandosi come uno dei più recenti fenomeni indie sulla piattaforma Valve, viste le vendite e la notorietà ottenuti tra gli utenti.

La data d'uscita della versione Nintendo Switch è fissata per il 26 ottobre 2023, acquistabile al prezzo di 19,99 dollari, ha annunciato il team MintRocket.

La nuova versione è stata anche presentata da un trailer, che potete vedere qui sopra.

È possibile provare Dave the Diver subito, visto che una demo è stata pubblicata nelle ore scorse su Nintendo eShop, consentendo così di farsi un'idea più precisa delle peculiari caratteristiche di questo strano ma irresistibile gioco.