Mintrocket ha annunciato che Dave the Diver ha venduto un milione di copie. Il simpatico gioco di ruolo indipendente si è insomma dimostrato una grossa hit, considerando che lo sviluppo non sarà certo costato moltissimo.

Dave the Diver è una hit

Più precisamente, Dave the Diver ha raggiunto un milione di giocatori. Di questi tempi non si parla più di vendite pure, considerando la frammentazione dell'offerta videoludica. Comunque sia è un ottimo risultato.

Dave the Diver mescola sezioni di esplorazione dell'oceano ad altre in cui si deve gestire un ristorante. Si tratta di un titolo leggero, ma decisamente appassionante e profondo, come abbiamo scritto nella nostra recensione, in cui Nicola Armondi lo ha descritto come "molto più della somma delle sue singole componenti," anche se: "Manca di originalità e non è mai particolarmente profondo nelle sue varie meccaniche, ma il risultato finale è un gioco con un ottimo ritmo, divertente, denso di contenuti e che continua a proporre nuove idee anche dopo ore e ore."

Per il resto vi ricordiamo che Dave the Diver è disponibile per PC.