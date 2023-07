Horizon, la serie andrà avanti per parecchio: ci sono sedici progetti in cantiere

La serie di Horizon a quanto pare andrà avanti per parecchio tempo, non a caso Guerrilla Games ha al momento sedici progetti in cantiere legati a questa proprietà intellettuale: lo ha rivelato lo studio director Jan-Bart van Beek nel corso di un intervento di qualche settimana fa.

Dopo il lancio di Horizon Forbidden West: Burning Shores si è diffuso fra gli appassionati il timore che quella potesse essere l'ultima avventura di Aloy, ma van Beek ha smentito tale ipotesi durante la sua partecipazione al Develop:Brighton.

"Continueremo ancora per parecchio tempo", ha detto lo studio director, citando appunto i sedici progetti attualmente in cantiere legati alla serie, alcuni dei quali identificabili come nuovi episodi. "Come alcuni già sapranno, stiamo anche lavorando a yun gioco in multiplayer."