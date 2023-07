Xbox: la nuova funzionalità Segnalazione Vocale Reattiva va contro i giocatori tossici

Microsoft ha annunciato un nuovo aggiornamento per la sicurezza dei giocatori online chiamato Segnalazione Vocale Reattiva, che fa parte del programma Xbox Insiders. Oltre alla segnalazione di comportamenti sospetti, i giocatori potranno segnalare conversazioni, chat, testi, immagini e video inappropriati. L'obiettivo di Xbox è quello di rafforzare il suo impegno per garantire la sicurezza dei giocatori, concentrandosi sulle chat e le interazioni vocali durante il gioco, considerando il grande numero di interazioni che i giocatori hanno tra di loro, sia con gli amici che con persone al di fuori delle loro cerchie sociali.

La nuova funzionalità si inserisce nel già ampio sistema di moderazione di Xbox. Consente ai giocatori di Xbox Series X|S e Xbox One di registrare un video di 60 secondi di un comportamento che ritengono contrario alle regole della comunità e inviarlo come prova all'Xbox Safety Team per una revisione. Il team valuteranno quindi la segnalazione. Il giocatore che ha segnalato l'incidente riceverà una notifica riguardo alle azioni intraprese da Xbox.

Il sistema si basa sulla procedura "cattura ora, segnala più tardi", il che significa che i giocatori possono avviare una segnalazione mentre sono in gioco, registrando l'audio e continuando a giocare per ridurre al minimo le interruzioni del gameplay. Il video rimarrà sulla console del giocatore per 24 ore, dandogli la possibilità di inviarlo immediatamente o attendere. Xbox invierà anche un promemoria nel caso in cui il giocatore non completi il processo di segnalazione entro le 24 ore, altrimenti il video verrà cancellato automaticamente.

Questa nuova funzione è stata sviluppata in seguito a ricerche e feedback delle community, inclusi gli Ambassador Xbox. Sarà prima distribuita nel programma Xbox Insiders e successivamente resa disponibile ai giocatori nelle regioni anglofone come Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda. L'azienda sta inoltre esplorando e testando l'implementazione in altre lingue.