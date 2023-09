Cosa giocherete questo weekend? The Crew Motorfest o i grandi giochi di inizio settembre?

Le opzioni non mancano, visto che questa settimana è stato finalmente pubblicato l'atteso The Crew Motorfest , nuovo capitolo della serie di giochi di guida di Ubisoft. Le prime recensioni sono state contrastanti, ma forse qualcuno non avrà resistito al richiamo delle gare a quattro ruote e si sarà lanciato nel gioco della compagnia francese

Finisce una nuova settimana e gli appassionati di videogiochi, tra una gita all'aperto per godersi gli ultimi weekend di estate e alcuni impegni famigliari, cercheranno di trovare un po' di tempo per il proprio hobby numero uno: i videogiochi. Tra le ultime uscite e un po' di vecchi titoli accumulati nei mesi, c'è molto al quale dedicarsi. Diteci quindi a cosa giocherete questo weekend del 16 settembre 2023?

I grandi giochi delle ultime settimane

Starfield

Abbiamo però il sospetto che molti appassionati saranno ancora più che dedicati ai grandi giochi delle ultime settimane. Starfield non è certo un gioco che si completa in un nulla e per tanto tempo i giocatori Xbox e PC si divertiranno con l'avventura di Bethesda. In modo simile, chi si è lanciato su Baldur's Gate 3 per PC e PS5 sarà ancora nel pieno delle proprie avventure.

Magari qualcuno sarà ancora dedito ad Armored Core VI Fires of Rubicon (l'avete battuto Balteus, vero?), che diventa ancora più interessante da giocare una volta raggiunto il New Game +.

Diteci, quali giochi state giocando questo weekend?