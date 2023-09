Level-5 mostrerà nuovi trailer dei suoi giochi oggi: ecco a che ora

Il Tokyo Game Show 2023 è vicino e gli appassionati degli sviluppatori orientali non vedono l'ora di scoprire cosa abbiano in serbo i team nipponici (e non solo). Prima di allora, però, c'è spazio per qualche piccolo evento privato, come quello di Level-5 di oggi. Alle 13:00 ora italiana il team pubblicherà sul proprio canale YouTube nuovi trailer per alcuni dei suoi giochi.

Precisamente, Level-5 mostrerà nuovi trailer di Inazuma Eleven: Victory Road, DECAPOLICE e FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time. Cosa esattamente sarà mostrato è tutto da vedere, ma mancano poche ore alla pubblicazione dei trailer, quindi non ci resta altro da fare se non attendere.